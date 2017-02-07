7 ilde FETÖ operasyonu: 29 kişi tutuklandı

Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bolu, İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 17 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.T, F.M, E.S, G.B, E.S, Y.Y, F.Ş, S.A, M.B. ve B.H. tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, bir müezzin ve ebenin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan 7'si "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenmişti.

Malatya

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 25 öğretmenden 6'sı tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçeleriyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

Çorum

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan İ.S, Y.D, H.İ.D, M.K, Ş.Y, A.T. ve A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir süre önce açığa alınan öğretmen ve üsteğmen ile üniversite öğrencilerinden oluşan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.