7 ilde elektrik kesintisi

Ankara, İstanbul, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine 7 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (Başkent EDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Altındağ, Beypazarı, Çamlıdere, Gölbaşı, Kazan, Kızılcahamam, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Bartın'ın Amasra ve Merkez ilçeleri ile Çankırı ve Kastamonu'nun Merkez ilçelerinin bazı mahallelerinde de 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Kırıkkale'nin Bahşili, Balışeyh, Delice, Merkez ve Yahşihan ilçelerindeki bazı mahallelerde 08.30-16.00, Zonguldak'ın Alaplı, Devrek, Ereğli ve Merkez ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.30-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Ayrıca İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 7 Mayıs Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 7 Mayıs'ta 08.00-20.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.