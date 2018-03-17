7 bin sivil daha Doğu Guta’dan ayrıldı

Doğu Guta’ya insani ve tıbbı yardım yapılması için BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 30 günlük ateşkes kararının uygulanmamasına rağmen sivil halkın tahliyesi yapılmaya başlandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kuşatma altındaki Doğu Guta’ya Suriye rejim güçlerinin saldırılarının yoğunlaşmasıyla hem hayatını kaybedenlerin hem de bölgeyi terk edenlerin arttığını açıkladı.

Perşembe günü itibarıyla Doğu Guta’yı terk edenlerin sayısının 20 bine ulaştı. Suriye rejim askerleri ve Suriye Arap Kızılayı, sivilleri Hamuriye koridorundan çıkararak, otobüslerle Şam’ın dış mahallelerinde Huş Nari bölgesinde oluşturulan geçici toplama kamplarına götürdü.

Suriye rejim güçleri, Doğu Guta’nın kontrolünü ele geçirmek için 19 Şubat'ta başlattığı saldırılar neticesinde bölgenin yüzde 70’ini kontrol altına aldı. Saldırılarda bin 500 sivil hayatını kaybetti.

Muhasara altındaki Doğu Guta’nın Rahman Tugayları’nın kontrolü altında bulunan Hamuriye, Kefr Batna, Sakaba ve İki Köprü beldesinden gelen siviller, Suriye rejiminin kontrolü altındaki bölgelere nakledildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, bu grubun rejim güçlerinin geçen ay Doğu Guta’yı kontrol altına almak için başlattığı saldırının ardından göç eden en büyük grup olduğunu söyledi.

Çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu 7 bin sivil, tüm zorluklara rağmen bölgeyi terk etti.

Kaynak: İHA