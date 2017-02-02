7 ayrı suçtan 13 araması olan firari avlanırken avlandı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 9 yıl 23 gün hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan 13 araması olan firariyi, ava çıktıktan sonra gittiği annesinin evinde yakaladı.

Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 aylık bir çalışma sonucu, hakkında çeşitli suçlardan 9 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etme veya bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, devletin veya umumun menfaatine ait eşya hırsızlığı, basit yaralama, hakaret, yaralama" suçlarından 13 ayrı yakalama kararı bulunan Hamza Doğan'ın (38) Bozarmut Mahallesi kırsalında avlanırken görüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Doğan'ın yerini tespit ederek takibe başladı.

Daha önce, yakalandıktan sonra güvenlik güçlerinin elinden kaçtığı öğrenilen Doğan’ın tekrar kaçma ihtimalini göz önünde bulunduran jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, avın ardından Bozarmut Mahallesi'ndeki annesinin evine giden Doğan'ı yakalamak için operasyon düzenledi.

Firari Doğan, ekipleri fark ederek evin arka penceresinden kaçmak isterken ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Doğan, ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Öte yandan, evde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Daha sonra adliyeye götürülen Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. AA