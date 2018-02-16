6'sı eski ÖSYM çalışanı 10 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6'sı eski ÖSYM çalışanı toplam 10 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
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