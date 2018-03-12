68 yaşındaki Döndü Kaya Çanakkale ruhunu anımsattı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon başarıyla devam ederken, Erzincan’da toplumun her kesiminden destek çığ gibi büyüyor. Kimi duası kimi de gönderdiği hediyelerle askerinin yanında olduğunu gösterirken, 68 yaşındaki Döndü Kaya da askerlere gönderilmek üzere mektup ve altın yüzüğünü bağışlaması Çanakkale ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Erzincanlı 68 yaşındaki Döndü Kaya, Afrin harekâtı kapsamında görev yapan askerlere, yüzüğünü ve askerlere ithafen mektubunu armağan etmek üzere Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teslim etmiş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise emaneti Hassa kaymakamı Yusuf Turan'a ulaştırmıştı.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Döndü Kaya'yı evinde ziyaret ederek, bu anlamlı davranışından dolayı tebrik ederek, kendisine Türk Bayrağı ve seccade hediye etti.

Başsoy ziyaretinde yaptığı açıklamasında, “Teyzemizin emanetlerini bizlerde Hassa kaymakamımız Yusuf Turan'a takdim ettik. Rus Harbin'de cepheye koşan Nene Hatun'un, 1. Cihan harbinde askerlerimize iaşe ve silah desteği sunan Şerife Bacı'nın, Cephe'ye götürülmeyince erkek kılığında cepheye koşan Halime Çavuş'un torunlarına da işte bu yakışırdı. Rabbim Milletimizin bu ferasetini ve sadakatini daim eylesin” dedi.

68 yaşında ki Döndü kaya ise, hasta olduğundan dolayı Afrin’e gidemediğini, bu yüzden de torunu vasıtasıyla yazdığı mektubu ve kendi emekleri ile aldığı altın yüzüğü Mehmetçiğe gönderdi.

Altın yüzüğü ile askerlere bere, eldiven ve çorap alınmasını isteyen Döndü Kaya, her gece uyumayarak Mehmetçik için dualar ettiğini söyledi.

Döndü Kaya açılamasında, “Afrin Harekatı’nın olduğu günden beri ayetleri okudum ben. Şehitlere, gazilere ve din kardeşlerimin hepsine gece boyunca 41 Yasin’i okudum, 71 bin defa La ilahe İllallah çektim, salâvat getirdim. Allah’ın onları koru diye dualar ettim. Ben 50 gündür yatmadım her akşam okudum. Benim torunum oraya gitmiş. Ben dedim yavrum ben gelemiyorum şeker hastasıyım. Dedim oğlum benim bu yüzüğümü ve mektubumu götür. Bunlar Allah’ın bir selamı. Allah’a şükür bu fırsatı Allah’ın bana verdi de ben yaptım bunları. Allah askerlerimizi korusun. Elimden başka bir şey gelmiyor. Ben yatsıdan sonra hiç yatmam. Ben de gidecektim oraya ama hastayım gidemedim üzüldüm bu yüzden.

“Askerler için çay yapar, yemek yapar elbiselerini yıkarım”

Orada askerler hiçbir şey olmazsa bile çay yapardım, üstlerini yıkardım, çaylarını demlerdim, yemeklerini yapardım. Gücümün yettiği her şeyi yapardım onlar için, canım kurban onlara. Yeter ki Allah onlara izin versin, onlar orayı fethetsin. Ben başka bir şey istemiyorum onlardan. Yüzüğü de karınca kararınca alsınlar ve kendilerine bere alsınlar, çorap alsınlar, tırnakları topraklara taşa değmesin, kurban olduğum Allah onlara güç versin kuvvet versin. Elimden gelen buydu, dualarımı yaptım, yüzüğümü de dedim ne yapacağım ben bu yaştan sonra ve onlara gönderdim. Dört oğlum da hazır, bende hazırım oraya gitmeye. Vallahi götürseler giderim, elimden geleni yaparım canım çıkana kadar. Ben her gece ağlıyorum askerlerimize. Torunuma dedim al bu yüzüğü mektubu götür onlara ver. Ben ne yapacağım bu yaştan sonra yüzükle benim ne işim var.

Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum görmek istiyorum. Erdoğan geliyor ama göremiyoruz, bir kere keşke görsem yüzünü hasacana. Televizyonda görüp ağlıyorum, Allah ona da güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

68 yaşındaki Döndü Kaya’nın mektubunu okuyan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, mektubu okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İHA