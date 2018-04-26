66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı davasında 18'i ağırlaştırılmış 53 sanığa müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 132 sanıklı davada 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 53 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, duruşmadaki iyi hal ve tutumlarını dikkate aldığı 35 sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna yardım eden 3 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, 69 sanığın beraatine karar verdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, başka davalarda "anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 2 sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

82 sanığın ağırlaştırılmış müebbeti istenmişti

Savcı, 82 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep etmişti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy'de yapılan duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan 82'sinin "Anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

Savcı, albay Sait Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin 14 sanığın, "bir suçu gizlemek veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Savcı, sanıklardan 11'inin A Haber televizyonuna baskına gidilmesi eylemine ilişkin “ulaşım araçlarının kaçırılması veya el konulması” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 27 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Sanıklardan firari konumda bulunan 4'ünün dosyasının ayrılmasını isteyen savcı 43 sanığın beraatını talep etmişti. Tutuklu 50 sanığın tutukluluk halinin devamını isteyen savcı tutuksuz 35 sanığın ise tutuklanması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber