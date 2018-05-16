65 yaş üstündeki 58 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar

İstanbul’da bir çetenin yaşlı insanları arayarak, dolandırdığı yönünde ihbarlar gelmesi üzerine Anadolu Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yakesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 9 şüpheyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

3 ayrı suçtan tutuklama talebi

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çete üyesi 9 şüpheli tutuklandı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliler M.D. ve E.K.’nin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan, şüpheliler S.B., S.T.K., T.E., M.D., D.M., L.G. ve M.K.’nın ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

“Ben senin yeğeninim” diyerek kandırmışlar

Çete üyelerinin 58 yaşlı insanı arayarak, “Ben senin yeğeninin, başım belada para lazım” dediği ve bu yöntemle yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda ise 4 bin dolar, 1 adet tabanca ve mermileri, 5 telefon rehberi, 40 adet hat ve 30 adet telefon ele geçirilmişti.

Kaynak: İHA