65 kilo eroini karpuzların içine gizlemişler

Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gevaş karayolu üzerinde şüphe üzerine bir çekici ve dorsesinde arama yaptığını açıkladı.

Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı aramada, aracın dorsesinde yüklü karpuzların içerisine zulalanmış 126 paket halinde toplam 65 kilo 750 gram eroin bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

1 Ocak - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan 61 operasyonda ise, 1 ton 856 kilo 263 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA