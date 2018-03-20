643 milyon TL'yi zimmetine geçiren eski polise gözaltı

Eski polis memuru S.K., Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli bulunduğu 2015-2017 yılları arasında kurum mutemetliği yaptığı sırada, 643 milyon TL’yi değişik zamanlarda başka bir banka hesabına geçirdi.

Kurum banka hesaplarının yetkilisi olduğu Maliye Harcama Yönetim Sistemi üzerinden usulsüz veya sahte ödeme emri belgesiyle hesabına para geçirdiği tespit edilen S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eylül 2017’de yapılan tespit üzerine, Şırnak Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hesaba bloke konularak 636 milyon TL’nin transferi ve devletin zarara uğraması engellendi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili olayın derinliğinde olabilecek kişiler ve hesaplar üzerinde gizlilik içerisinde detaylı çalışmalara başladı. Şırnak Valiliği'nin talebiyle bakanlıklardan görevlendirilen müfettişler marifetiyle tüm hesaplar her noktasına kadar incelendi.

Ankara'da yakalandı

Hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemeler kapsamında S.K. isimli şahsın emniyete ait kamu harcama kalemlerinden olayların ortaya çıktığı 18 Eylül 2017’ye kadar kendi hesaplarına, yakınlarına ve üçüncü şahıslara usulsüz ve sahte belgelerle Beytüşşebap Mal Müdürlüğü 7 milyon TL para transferi gerçekleştirerek, parayı zimmetine geçirdiği belirlendi.

Şırnak polisi, kamunun çok yüksek miktarda zarara uğratıldığını da tespit ederken, ilgili olabilecek şüphelilerin ve yakınlarının mal varlıklarına adli makamlarca tedbir kararı uygulandı. Zimmet olayıyla ilgili olabilecek tüm uzantıların durumu da süreç içerisinde hassasiyetle incelendi.

Zimmet ve suçun gerçekleşmesine kolaylık sağlayan şebekenin tamamıyla deşifresine yönelik 6 ay içerisinde yürütülen operasyon kapsamında, olayın birinci faili S.K. Ankara’da yakalandı.

Şırnak’a getirilen S.K., KOM Şube Müdürlüğünce alınan ifadesinin ardından 12 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük zimmet olayının deşifresi

Öte yandan, suça konu olan 643 milyon TL ile cumhuriyet tarihinin en büyük zimmet olayının deşifresine yönelik “zimmet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “resmi evrakta sahtecilik”, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurmam, yönetmek” ve bağlantılı suçlardan Şırnak Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyon kapsamında maddi olarak deliller ortaya konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, KOM Daire Başkanlığı, bankalar ve müfettiş raporlarıyla beraber detaylandırılan çalışmada, kamu zararının hukuk yoluyla karşılanması için başta şüphelilerin mal varlıkları olmak üzere tedbir kararları uygulandı.

Operasyonda aralarında mal müdürlüğü görevlileri ve kamu görevlilerinin bulunduğu toplam 28 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA