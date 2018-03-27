62 yaşındaki kadını kandıran telefon dolandırıcısına tutuklama

Bayramiç'te yaşayan 62 yaşındaki Cahide Şenol'u telefonla arayan kişi kendisini komiser A.D. olarak tanıtıp, isminin FETÖ'ye karıştığını söyledi.

Şüpheli, Şenol'a evinde bulunan para ve ziynet eşyalarını bir poşete doldurup buzdolabının içerisine koymasını ve eve gelen polisin bunları alacağını, kendisinin bu sırada başka bir odada beklemesi gerektiğini aktardı.

Bir süre sonra evine gelen kişiye kapıyı açan Şenol, telefonda kendisine tarif edildiği şekilde başka bir odaya giderek beklemeye başladı.

Yaşlı kadın, eve gelen kişinin daha sonra kaçarak uzaklaştığını görünce emniyete giderek durumu polis ekiplerine anlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 37 yaşındaki şüpheli Durdu Mehmet A. ilçe otogarında otobüse binmek üzereyken yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Cahide Şenol'a ait 13 bin 25 lira, 725 euro ile 9 çeyrek altın, inci kolye, sarı renkli bileklik, 3 yüzük, 13 taşlı yüzük, desenli yüzük, gümüş taşlı bileklik, bayan kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA