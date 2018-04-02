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61 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir hafta içindeki terör operasyonlarında 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 6'sı ise üst düzey örgüt yöneticisi.

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61 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör operasyonları aralıksız devam ediyor. Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe indiriyor. 

6'sı örgütte üst düzey yönetici

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya 26 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 1385 operasyon yaptı.

Son bir haftada aralarında örgütün sözde üst düzey 6 yöneticisinin de bulunduğu 61 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 4 bin 845 kişi de gözaltına alındı. 

Terör hesapları mercek altında

Ayrıca siber suçlarla mücadelede halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden 454 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı.

Tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: teröristler, terör operasyonu
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