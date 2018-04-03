600 polislik dev FETÖ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 82 kişinin gözaltına alındığı Balıkesir merkezli operasyonda yakalananlardan bazılarına, paraları saklayacakları yerleri ve kaçakken neler yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini meslekten ihraç edilmiş örgüt üyesi polislerin anlattıkları öğrenildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kendi fotoğrafı gösterildiğinde dahi "Tanımıyorım, hiç görüşmedim" dedi

Soruşturmada ifadeler alındıkça yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yeni oluşturulan kadın eğitim danışmanları yapılanması içinde görevli olan ve operasyonda "steril ev"de (daha önce hiç kullanılmamış, örgütün diğer üyelerinin bilmediği güvenli ev) yakalanan ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen T.S, yöneltilen suçlamaları reddetti. Şüpheli, her gün buluştuğu, görüştüğü ve konuştuğu kişilerin fotoğrafları gösterildiğinde dahi fotoğraftakileri tanımadığını iddia etti. Öyle ki şüpheli kadın kendi fotoğrafı gösterildiğinde dahi "Tanımıyorum, daha önce hiç görüşmedim" gibi ifadeler kullandı.

Operasyonda gözaltına alınanlardan bazılarının, paraları saklayacakları yerleri ve kaçakken neler yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini meslekten ihraç edilmiş örgüt üyesi polislerden öğrendiklerini anlattığı belirtildi.

Öte yandan, operasyon sırasında ele geçirilen, "firari şahıslar ve tutuklulara destek amacıyla gönderileceği" tahmin edilen yaklaşık 220 bin liraya karşılık gelen altın ve nakit paranın, çay dolu demliğin içinden ve bakılmayacağı düşünülen bazı dini kitapların arasından çıktığı öğrenildi.

Bu parayı, yeni oluşturulan mütevelli heyeti içindeki 11 esnafın, diğer esnaf ile vatandaşlardan çeşitli amaçlarla yardım adı altında manevi duyguları kullanarak topladığı belirlendi.

82 kişi gözaltına alınmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü 600 polis memuruyla, 28 Mart'ta FETÖ'nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 82 kişi gözaltına alınmıştı.

3 ay boyunca adım adım takip edildi

Oluşturulan özel ekip, operasyon öncesinde yaklaşık 3 ay mahkeme kararıyla şüphelilerin telefon görüşmelerini dinlemiş, çoğunluğu esnaftan yeni oluşturulan erkek mütevelli heyeti ve kadın eğitim danışmanları yapılanmasını, örgütün kripto elemanlarının kaldığı "steril ev"ler ile örgüt toplantılarının yapıldığı, eleman kazandırma çerçevesinde yeni açılan gaybubet ve öğrenci evlerini deşifre etmişti.

Kaynak: AA