600 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İran'dan gelip Bulgaristan'a gitmek isterken Gürbulak Sınır Kapısı'nda durdurulan tırda gümrük muhafaza memurlarınca yapılan aramada 592 kilo 890 gram eroin ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan sürücü M.K'nın Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen M.K, buradaki sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Gürbulak Sınır Kapısı'ndan 16 Şubat Perşembe günü ülkeye girmeye çalışan tırda "Maddox" ve "Lora" isimli narkotik detektör köpeklerle gerçekleştirilen aramada 592 kilo 890 gram eroin ele geçirilmiş, tır sürücüsü M.K. gözaltına alınmıştı.