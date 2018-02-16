60 milyon dolandırıcılık yapan şebekeye eş zamanlı operasyon

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara vermiş veya devam etmekte olan küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık yapan bir şebeke ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, küçük ölçekli il ve ilçe merkezlerinde faaliyete yürütüp sahte fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla ihracat ve ithalat yapmış gibi göstermek suretiyle paravan şirketler üzerinden yaklaşık 60 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu suç şebekesine yönelik Elazığ il merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'ın aralarında bulunduğu toplam 12 ilde belirlenen adreslere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA