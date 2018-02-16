  • 16 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.752
    EURO 4.669
  • BIST 116520.54
    ALTIN 163.321
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 60 milyon dolandırıcılık yapan şebekeye eş zamanlı operasyon

60 milyon dolandırıcılık yapan şebekeye eş zamanlı operasyon

Elazığ'da küçük sermayeli şirketleri satın alarak yaklaşık 60 milyon lira dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyon sonucu 25 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
60 milyon dolandırıcılık yapan şebekeye eş zamanlı operasyon

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara vermiş veya devam etmekte olan küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık yapan bir şebeke ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, küçük ölçekli il ve ilçe merkezlerinde faaliyete yürütüp sahte fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla ihracat ve ithalat yapmış gibi göstermek suretiyle paravan şirketler üzerinden yaklaşık 60 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu suç şebekesine yönelik Elazığ il merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'ın aralarında bulunduğu toplam 12 ilde belirlenen adreslere yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, dolandırıcılık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER