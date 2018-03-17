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6 ova koruma altına alındı

İstanbul ve Hatay'daki 6 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

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6 ova koruma altına alındı

Bakanlar Kurulu'nun kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği İstanbul ve Hatay'daki 6 ova, büyük ova koruma alanı olarak ilan edildi.

Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlarla tarım dışı kullanma izni verilmiş yerler kapsam dışında tutuldu.

Bakanlar Kurulu, Sakarya'nın Geyve İlçesi'ndeki bazı taşınmazların, Sakarya da tesis edilecek olan Ova Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasını da kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: ova, İstanbul, hatay
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