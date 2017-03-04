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Buradasınız : » » 6 metrelik duvar araçların üzerine çöktü

6 metrelik duvar araçların üzerine çöktü

Adana’da bir şantiyeye dökülen toprak yığının fazla gelmesi nedeniyle 6 metrelik istinat duvarı çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda 6 araç kullanılamaz hale geldi.

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6 metrelik duvar araçların üzerine çöktü

Olay, akşam saatlerinde Huzurevleri Mahallesi 77060 sokak’ta Konuralp Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın yan tarafından bulunan şantiyeye ait 6 metrelik istinat duvarı, aşırı toprak yığınları yüzünden yüke dayanamadı ve büyük gürültü ile çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, apartman otoparkında bulunan 6 araç hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri apartman çevresinde ve şantiyede incelemelerde bulundu.

Araç sahibi İsmail Kaloğlu büyük bir gürültü duydukları belirterek, “Apartman yönetici arkadaşım arayıp olayı izah etti. Birkaç gündür şantiyedeki arkadaşları uyarıyorduk buraya yığma yapmayın diye, yağmurun da yağmasıyla birlikte iyice bu duvar pelte gibi oldu araçlarımızın üstüne çöktü. Daha kötü şeylerde olabilirdi, gündüz burada çocuklarımız oyun oynuyor, Allah korudu. Araçlar berbat durumda” dedi. İHA


 

Etiketler: istinat duvarı, Adana
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