6 Mart'ta İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa Yakasında bazı ilçelere 6 Mart Pazartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Bayrampaşa, Beyli·kdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gazi·osmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinin bazı mahallelerinde 6 Martta 05.30-18.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin bazı mahallelerinde 05.30-06.30, Avcılar ilçesinin bazı mahallelerinde ise 13.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Bayrampaşa ilçesinin belirli sokaklarına 09.00-14.00, Beyli·kdüzü ilçesinin bazı semtlerine 10.00-19.00, Büyükçekmece ilçesinin bazı semtlerine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Esenler ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-17.00, Esenyurt lçesinin bazı mahallelerinde 10.00-16.00 ve Eyüp ilçesinin bazı sokaklarında 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Gazi·osmanpaşa ilçesinin bazı sokaklarına 09.00-17.00, Güngören ilçesinin bazı semtlerine 10.00-16.00, Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerine 08.00-18.00 ve Sarıyer ilçesinin bazı caddelerine 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.