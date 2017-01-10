6 kent için don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ile don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Minimum sıcaklıklarda 1-3 derecelik düşüş, maksimum sıcaklıklarda ise önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın Adıyaman'da kuzey, Elazığ'da doğudan orta, diğer illerde ise değişik yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Bunların yanı sıra sis ve pus nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Öte yandan, Malatya'da kar yağışı nedeniyle 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kuluncak'ta 13, Pütürge'de 13, Hekimhan'da 13, Arapgir'de 10, Akçadağ'da 9, Darende'de 7, Battalgazi'de 5, Doğanyol'da 4, Arguvan'da 3, Doğanşehir'de 3, Kale'de 3 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için 31 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Antalya için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, Antalya için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava parçalı bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar sahil kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde görülecek.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Alanya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Sahilde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülebileceği öngörülüyor.

Rüzgarın güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre civarında olacağı tahmin ediliyor. AA