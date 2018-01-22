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6 ilde FETÖ operasyonu: 14 adliyeye sevk

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü adliyeye gönderildi.

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6 ilde FETÖ operasyonu: 14 adliyeye sevk

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla yapılan çalışma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

6 ilde Bolu merkezli FETÖ operasyonu

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Operasyonda, 1 albay ile görevinden ihraç edilen 2 yarbay ve TSK'nın çeşitli birimlerinde aktif görevde bulunan görevli 1 binbaşı, 2 üsteğmen ve 8 astsubay, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan, TSK görevlisi ile öğretmenlikten ihraç edilmiş ve mahrem imam olduğu iddia edilen 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 2 gün önce Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de düzenlenen operasyonlarda, 13'ü muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 15 asker ile askerlerin mahrem imamlarından olduğu değerlendirilen ve görevinden ihraç edilen bir öğretmen gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem yapılanma, FETÖ operasyonu, fetö, Bolu, askeri yapılanma
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