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6 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'un bazı ilçeleri ve Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

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6 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alandaki kadın yapılanmasına yönelik bağlı hareket eden, Demokratik Özgür Kadın Hareketi içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla ilgili Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer ilçelerinde ve Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak illerinde 19 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

1 Mayıs 2018 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen ses bombası atılması olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 şahıs ise Ümraniye'de yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, terör operasyon, şırnak, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, bursa
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