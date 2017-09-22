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6 ilde eş zamanlı ByLock operasyonu başlatıldı

ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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6 ilde eş zamanlı ByLock operasyonu başlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 36 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 36 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kayseri ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Etiketler: bylock, 6 il, ByLock operasyonu
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