6 ilde 'Bylock' operasyonu: 33 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen eski TÜBİTAK çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
ByLock kullandıkları tespit edilen eski TÜBİTAK çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen eski TÜBİTAK çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.