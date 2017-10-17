  • 17 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.66
    EURO 4.307
  • BIST 106712.98
    ALTIN 151.782
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 6 ilde ByLock operasyonu: 14 gözaltı

6 ilde ByLock operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda'ByLock' kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 57 kişiden 14'ü yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
6 ilde ByLock operasyonu: 14 gözaltı

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 57 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Samsun'da 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.AA

Etiketler: bylock, operasyon, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER