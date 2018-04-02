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6 ilde Bolu merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY askeri yapılanmasına yönelik Bolu merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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6 ilde Bolu merkezli FETÖ operasyonu

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 6 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Bolu merkezli, İstanbul, Ankara, Isparta, Zonguldak ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 2 astsubay gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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