6 ilde Bolu merkezli FETÖ operasyonu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Çalışma kapsamında, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de düzenlenen operasyonda, 13'ü muvazzaf, 2'si ihraç toplam 15 asker ile görevinden ihraç edilen bir öğretmen de "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltındaki 16 şüphelinin, Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA