6 FETÖ zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin 29'u tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya bazı tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıkların savunma yaptığı duruşmada, avukatlar müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Sezai G, Osman Refik E, Hüseyin M, İsmail G, Osman K. ve Osman Ö'yü toplanan belgeler, alınan ifadeler, IP kayıtlarında ve ByLock tespit tutanaklarında isimlerinin olmaması gerekçesiyle tutuklu kaldıkları süreyi de dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında kapatılan TUSKON'un Genel Sekreteri Mustafa Muhammet G. ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Ö. ile örgütün sözde 3 "il imamı"nın bulunduğu 29'u tutuklu 68 kişi hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA