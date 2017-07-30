6 bin 86 motosiklet trafikten men edildi

Emniyet ve jandarma birimleri ülke genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.Denetimlerde, 6 bin 86 ruhsatsız ve plakasız motosiklet trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 24 bin 661 personelin katılımıyla ülke genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 65 bin 955 motosiklet kontrol edilerek 295 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı.

7 bin 362 lira idari para cezası

6 bin 86 ruhsatsız ve plakasız motosiklet trafikten men edildi. 8 bin 735 motosiklete de 7 bin 362 lira idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında bin 19 şahsa, 612 bin 185 lira idari para cezası kesildi.

354 aranma kaydı bulunan kişi yakalandı, 210 kişi hakkında ise adli işlem uygulandı.