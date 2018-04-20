  • 20 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.047
    EURO 4.994
  • BIST 112122.15
    ALTIN 174.605
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 6 Bakanlığa yönelik atama kararları Resmi Gazete'de

6 Bakanlığa yönelik atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Politikalar, Kalkınma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Dışişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
6 Bakanlığa yönelik atama kararları Resmi Gazetede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Politikalar, Dışişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'na Enes Polat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ise Bekir Koçyiğit atandı.

Öte yandan, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Dışişleri Bakanlığı Müşavirliğine Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliğine ise Hasan Mısırcı'nın atanması uygun görüldü.

Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına ait atama kararları 

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Yıldırım ile Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım da başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliği'ne, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

Kalkınma Bakanlığı'nda açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Dr. Metin Arslan getirildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER