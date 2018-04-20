6 Bakanlığa yönelik atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Politikalar, Dışişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'na Enes Polat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ise Bekir Koçyiğit atandı.

Öte yandan, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Dışişleri Bakanlığı Müşavirliğine Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliğine ise Hasan Mısırcı'nın atanması uygun görüldü.

Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına ait atama kararları

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Yıldırım ile Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım da başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliği'ne, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

Kalkınma Bakanlığı'nda açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Dr. Metin Arslan getirildi.

Kaynak: AA