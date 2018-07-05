6 ayda 10 binin üzerinde uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda narkotik birimleri tarafından, 1 Ocak-30 Haziran tarihlerinde uyuşturucu ticareti yapanlara karşı 71 bin 46 operasyon düzenlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan 97 bin 906 zanlıdan 10 bin 639'u tutuklandı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında olay sayısı yüzde 27, şüpheli sayısı yüzde 24 arttı.

9 ton 608 kilo 926 gram eroin ele geçirildi

Yapılan aramalarda ele geçirilen 9 ton 608 kilo 926 gram eroinin, 2016 ve 2017 yıllarının ilk yarılarında ele geçirilen toplam eroin miktarı kadar olması dikkati çekti.

Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 kat artarak 4 milyon 268 bin 512 oldu.

Kaynak: AA