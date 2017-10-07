'6-7 Ekim olayları'nın üçüncü yılı

6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde ateşe verilen yurdun yerine okul yapıldı, yakılan Siirt Halk Eğitim Merkezi de yeni yerinde vatandaşların hizmetine girecek.

Siirt'te HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde ateşe verilen yurdun yerine okul yapıldı, yakılan Siirt Halk Eğitim Merkezi de yeni yerinde vatandaşların hizmetine girecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fethi Suay, izinsiz gösteriler sırasında içindeki kız çocuklarıyla ateşe verilen Siirt Kız Yetiştirme Yurdu'nun yerine inşa edilen Hürriyet Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Suay, yaptığı açıklamada, Siirt Kız Yetiştirme Yurdunun içinde öğrenciler varken yakıldığını söyledi.

"Allah devletimize zeval vermesin. Yetiştirme yurdu olan yeri yıktırdık ve yerine Hürriyet Ortaokulunu yaptık. Daha önce çocuklar, okulun yanındaki binada eğitim görüyorlardı. O okulu da onarımdan geçirdik. Mevcut okulumuzu da yeniden yaptırdık ve iki yıldır burada öğrencilerimizle eğitim ve öğretimimizi sürdürüyoruz." diyen Suay, bir daha böyle günler yaşanmaması dileğinde bulundu.

Öğrencilerle bir daha bu tür olayların yaşanmaması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade eden Suay, herkesin terör örgütlerine karşı gelmesi gerektiğini vurguladı.

Suay, öğrencilerin faydalanmaması için terör örgütünün eğitim kurumlarını hedef aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize söylüyoruz. Neden yetiştirme yurdu yakıldı? İçindeki insanlar oradan istifade etmesinler diye ama devlet burada yaşayan bütün insanları, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, kim varsa herkesin eğitim haklarından eşit bir şekilde yararlanması noktasında elinden gelen çabayı sarf ediyor. Kitabımız, okulumuz, defterimiz, silgimiz, öğretmenimiz, her şeyle mükemmel bir şekilde eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz."

Yeni halk eğitim merkezi binası

Mehmet Fethi Suay, gösteriler sırasında yakılan okul sayısının 13 olduğunu, bunlardan bir kısmının onarımdan geçirildiğini, bir kısmının da yeniden yapıldığını anımsattı.

Siirt Halk Eğitim Merkezi'nin de terör yandaşlarının hedefi haline geldiğini ve yakıldığını belirten Suay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siirt Halk Eğitim Merkezimizi de yaptık ve şu anda kaba inşaatı bitmiş durumda. İnşallah 5-6 ay içerisinde bölgede hatırı sayılır halk eğitim merkezlerinden biri olacak. 720 kişilik salonu olacak. İlk 3 katı Siirt Halk Eğitim Merkezi binası, diğer 3 katı ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası yapmak suretiyle bölgemize hitap edecek güzel bir bina tasarladık. İnşallah en yakın zamanda bu bina bitmiş olacak. Halkımızın istifadesine sunacağız."