'6-7 Ekim olayları'na FETÖ desteği

Gaziantep'te 5 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim 2014'teki olaylara ilişkin iddianamede, eylemlerde kullanılan silah ve mühimmatın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı bazı sanıklar tarafından Kobani'den (Ayn el Arap) temin edildiği bilgisine yer verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP Merkez Yürütme Kurulu ve bazı siyasi partilerin çağrısı üzerine kentte terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye saldırısı bahane edilerek 5 kişinin öldüğü, 4'ü polis 39 kişinin yaralandığı eylemlerle ilgili tutuksuz yargılanan 10 sanıktan bazıları hakkında terör örgütleri FETÖ ile PKK arasındaki bağlantıya dikkat çekildi.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçesindeki bazı mahallelerde yaşanan eylemlere katılan, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahı terör örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması talep eden sanıklardan İ.I. ve M.I'nın, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ okullarına gönderdikleri çocuklarının öğretmenleri aracılığıyla örgüte para yardımında bulunduğu, FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan derneğin ve Kürtçe yayın yapan Dünya TV'nin kurucuları arasında yer aldıkları vurgulandı.

Gaziantep'teki eylemlerde taşlı, sopalı, yer yer de silahlı kavgaların yaşandığı hatırlatılan iddianamede, gizli tanık beyanlarına da yer verildi.

İddianamede, mahkeme kararıyla dinlenen kişinin telefon görüşmelerinden birinde Suriye sınırında "büyük demir" olarak şifrelenen kelimeyle uzun namlulu silahlardan söz edildiği, daha sonra bu silahların M.I. ve İ.I. tarafından olaylarda kullanılması için Gaziantep'e getirildiği belirtildi. AA