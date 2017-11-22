  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 562 kişiyi iş sahibi yapacak Tunceli'de istihdam hamlesi

562 kişiyi iş sahibi yapacak Tunceli'de istihdam hamlesi

Valiliğin projesi ile başlangıçta 162, toplamda ise 562 kişiye istihdam sağlanacak.

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562 kişiyi iş sahibi yapacak Tuncelide istihdam hamlesi

Tunceli'de işsizliği azaltmak için yeni iş imkanları araştırılıyordu. Bunun için tekstilin iyi bir seçenek olduğu belirlendi. Ve harekete geçildi.

İlk tekstil atölyesi yaklaşık bir ay önce faaliyete geçti.150 kişiye kişiye iş sağladı.

Şimdi sıra projenin ikinci aşamasında.

Bunun için Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in de katkısıyla ikinci bir tekstil atölyesi kurulmasına karar verildi. İş adamı Selçuk Bozkurt da elini taşın altına koyunca Tuncelililer için ikinci bir iş kapısının anlaşmaları imzalandı.

Vali Sonel'in öncelikli hedefi işsizlikle mücadele. İkinci atölye önce 162, tam olarak faaliyete geçtiğinde ise 562 kişiye ekmek kapısı olacak.

İş adamı Bozkurt bu hedefi bir adım öteye taşıyor. Onun aklında Tunceli’de başarılı olup ihracat yapmak var.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tunceli, istihdam, İşsizlik, Tunceli Valiliği
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