54 yıl kapalı kalan Kastamonu Havalimanı 422 bin yolcuya hizmet verdi

Kastamonu'da 54 yıl atıl kaldıktan sonra 2013 yılında faal hale getirilen havalimanı, aradan geçen 5 yılda 422 bin yolcuya hizmet verdi.

Kentte 1959 yılında yapılan ancak açılışında bir pervaneli uçağın inmesinin ardından bir daha kullanılmayan havalimanının işler hale getirilmesi amacıyla 2012 yılında çalışma başlatıldı.

Yapılan 100 milyon liralık yatırımla 2013 yılının Temmuz ayında hizmete alınan Kastamonu Havalimanı’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Kastamonu'nun yarım asırlık rüyasını gerçeğe dönüştürüyoruz" sözleriyle yapıldı.

Geçmişte vatandaşlar tarafından "Adı var kendisi yok" diye anılan Kastamonu Havalimanı’ndan artık her gün Türk Hava Yolları, haftada 3 gün ise Pegasus Hava Yolları tarafından İstanbul'a tarifeli uçuşlar yapılıyor.

Kastamonu'nun yanı sıra Karabük, Çankırı, Sinop gibi çevre illere de hitap eden havalimanı, aradan geçen 5 yılda 422 bin yolcu tarafından kullanıldı.

Yolcular zaman kazandıkları için memnun

Havalimanını kullanan Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal İbret, akademik dünyanın dışarıya açılmasında havalimanının çok büyük önemi bulunduğunu söyledi.

İbret, "Burası sadece Kastamonu'ya değil, Çankırı, Karabük, Çorum gibi illere de hizmet veren bir havalimanı. Yurt dışı gümrüğünün açılmasını, Kastamonu'nun İzmir, Antalya gibi turizm bölgelerine de açılmasını istiyoruz. Bu sayede Kastamonu'nun daha da gelişeceğini düşünüyorum. Havalimanının açılmasında emeği geçen kurum çalışanlarına, siyasilere, valiliğimize, hükümetimize, devletimize teşekkür ederiz" dedi.

Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Makedonya göçmeni Hasan Tut da havalimanından çok memnun olduğunu dile getirerek, "Kastamonu'yu tercih etmemdeki en büyük etmen havalimanı oldu. Havalimanı zaman kazanmamızı sağlıyor. İşlerimizi kolaylaştırıyor" dedi.

Kaynak: AA