500 kilo amonyum nitratla hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de 704 kilogram esrar, 2 el yapımı patlayıcı, çok miktarda gıda, giyim ve tıbbi malzeme, Mardin'in Savur ilçesinde icra edilen ev aramasında ise 500 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 2 tabanca, 55 tabanca fişeği ve 30 metre kablo ele geçirildi.

Hakkari'de tespit edilen mağarada bir kalaşnikof, Silopi'de 5 Nisan'da yapılan aramada da toprağa gömülü 479 fünye ve 26 pil bulundu.

Ayrıca, Bitlis'te yapılan yol aramasında dere yatağındaki kayaların arasına gizlenmiş, patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen, üst kısımları kesilmiş 12 kilogramlık 2 boş tüp ile 30 metre kablo ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 Nisan'da PKK'nın barınma alanlarından kaçan bir terörist, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.