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500 kg amonyum nitrat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

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500 kg amonyum nitrat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta 500 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi Türeli Mahallesi bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 12-13 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tespit edilen sığınakta yaklaşık 500 kilogram amonyum nitrat, 4 tüp, 15 şemsiye ile bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: Diyarbakır, lice, PKK, terör örgütü, teröristler
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