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Buradasınız : » » 500 bin lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

500 bin lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

İstanbul Büyükçekmece'deki lüks villaya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan kaçak içki ele geçirildi.

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500 bin lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumburgaz'daki havuzlu lüks bir villada kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, villaya operasyon düzenlendi.

Villada yapılan aramada, kaçak olarak üretildiği belirtilen, bidonlar içerisinde bin litre içki ele geçirildi. Ayrıca 500 şişe kaçak içki ile imalatta kullanılan malzemeler bulundu. Kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu kaydedildi.

Ekipler, evin bir aileye 2 bin 250 lira karşılığında kiraya verildiğini belirledi.

Ev sahibinin ifadesi doğrultusunda 3 şüpheli için arama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, kaçak içki operasyonu
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