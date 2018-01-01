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50 metre yükseklikte fotoğraf çekilirken düşerek öldü

Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek düşen kişi, yaşamını yitirdi.

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50 metre yükseklikte fotoğraf çekilirken düşerek öldü

Kentte esnaflık yapan ve tatil dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen Halil Dağ (38), beraberindeki 3 arkadaşıyla özçekim yaptı.

Daha sonra arkadaşından kendisini Şanlıurfa manzarasını arkasına alarak zıplarken çekmesini isteyen Dağ, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Ağır yaralanan ve ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dağ'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayı duyan Dağ'ın çok sayıda yakını cenazeyi almak için geldikleri Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

"Kazasız yıl" dilemişti

Dağ'ın bugün doğum günü olduğu ve olaydan 3 saat önce sosyal medya hesabından "Yeni yılımızın kazasız, belasız, savaşsız, huzurlu, mutlu, sağlıklı, sıhhatli, bereketli, bol kazançlı bir yıl geçirmesi dileğiyle. Allah'a emanetsiniz, selam ve saygılarımı sunuyorum." paylaşımında bulunmuştu.

Dağ'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından merkez Eyyübiye ilçesinin Abdurrahman Dede Mahalesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Tarihi Şanlıurfa Kalesi, özçekim
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