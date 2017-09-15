5 yeni ambulans Diyarbakırlıların hizmetinde

Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır’a gönderilen 5 ambulans İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle hizmete başladı.

Ambulansların hizmete girme törenine katılan Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, "Bugün burada ilimize tahsis edilen 5 adet tam donanımlı ambulansımızın dağıtım töreni için bir araya geldik. İlimize tahsisi yapılan 5 adet ambulanslarımızdan 2’si Bağlar, 1’i Silvan, 1’i Çınar, 1’ni de Lice ilçemize teslim edeceğiz. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Sait Avar’da Sağlık Bakanlığı tarafından temini sağlanan 300 adet tam donanımlı ambulanstan 5 tanesinin Diyarbakır’a gönderildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla yeni ambulanslarımızı hizmete sunmuş olacağız. Diyarbakır’da 56 istasyonda hizmet vermekteyiz. Yedek ambulanslarımızla birlikte 80 ambulansımız bulunmakta. Yeni gelen ambulanslarımızla birlikte ambulans filomuzun ortalama yaşı 2,5 civarı oldu. Genç bir ambulans filosuyla hizmet vermekteyiz."

Yapılan konuşmaların ardından ambulansların anahtarları Vali Yardımcısı Koşal tarafından kadın sağlık personellerine verildi. Ambulanslar görev yapacakları ilçelere gönderildi.

Törene, Diyarbakır İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hakan Karakaş ve sağlık çalışanları katıldı.