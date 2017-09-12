5 yaşındaki Yaren'in ölümüne sebep olan şoföre 15 yıl hapis istemi

Sarıyer'de hafriyat kamyonunun, yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ve elinden tuttuğu torunlarına çarparak 5 yaşındaki Yaren Aluç'un ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı İsmail Arslan, hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz'un 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, müşteki sanık babaanne Hatice Aluç'a ise ceza verilmemesini talep etti

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, harfiyat kamyonunun şoförü sanık Erdal Yavuz ile olay yerinde park eden araçların şoförleri olan sanıklar Sandy Yahni, Mehmet Sami Erdoğan ve taraf avukatları katıldı.

Davada şikayetçi Aluç ailesinin avukatı Nebi Kızılkaya, sanık Erdal Yavuz hakkında şikayetlerinin devam ettiğini, diğer sanıklar hakkında ise takdiri mahkemeye bıraktıklarını belirtti.

Kazanın gerçekleştiği yerin mahalle arası bir sokak olduğunu kaydeden Kızılkaya, "Yayaların yoğun olarak karşıdan karşıya geçtiği bir yerdir. Sanık Erdal Yavuz savunmasında büyük hafriyat aracının kör noktalarının olduğunu dile getirmiştir. Yayaların yoğun bir şekilde söz konusu yeri kullandığı bir ortamda, sanığın kör noktaları olan büyük bir araçla orada bulunması halinde kazanın olabileceğini ön görmesi gerektiğini, dolayısıyla olayımızda olası kast şartlarının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Biz sanık Erdal Yavuz’un olası kast ile adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı İsmail Arslan, Sanık Erdal Yavuz'un suç tarihinde sevk ve idaresindeki hafriyat kamyonu ile Adnan Kahveci Caddesi'ni takiben Vatan Caddesi istikametine dönüş yaptığı sırada aracının yan kısımlarıyla karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan müşteki sanık Hatice Aluç ve elinden tuttuğu Yaren ile Yusuf Aluç'a çarpması neticesinde Yaren Aluç'un olay yerinde vefat ettiği, müşteki sanık Hatice Aluç'un ise alınan doktor raporuna göre hayati tehlike geçirecek basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek, vücutta hayati fonksiyonları ağır derecede kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığını anlattı.

Alınan bilirkişi raporlarında olayın meydana gelmesinde sanıklar Erdal Yavuz ve Hatice Aluç'un kusurlu olduklarının belirtildiğini söyleyen savcı Arslan, cadde üzerine araçlarını park eden sanıklar Mehmet Sami Erdoğan, Sandy Yahni ve Abdullah Derya hakkında alınan bilirkişi raporunda sanıkların olayın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığını, bu nedenle sanıkların beraatine karar verilmesini istedi.

Savcı Arslan, hafriyat kamyonu şoförü sanık Erdal Yavuz’un "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Davada müşteki-sanık olan babaanne Hatice Aluç'un bir ceza hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunu belirten savcı Arslan, babaanneye ceza verilmemesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.