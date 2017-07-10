5 otomobil birbirine girdi

Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Cevheri Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı'nda 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, Saliha Tavas ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Tavas'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir yönü trafiğe kapanan cadde, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.