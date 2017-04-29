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Buradasınız : » » 5 metreye ulaşan karla zorlu mücadele

5 metreye ulaşan karla zorlu mücadele

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Krater Gölü'nün kardan kapanan yolunu ulaşıma açtı.

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5 metreye ulaşan karla zorlu mücadele

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Krater Gölü'nün kardan kapanan yolunu yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Karla mücadele ekipleri, ilçeye 13 kilometre mesafede 2 bin 200 rakımdaki Nemrut Dağı eteklerine gelerek karla mücadele çalışması başlattı.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 5 metre ölçüldüğü bölgede yoğun çalışma yürüten ekipler, Nemrut Krater Gölü'ne giden yolu ulaşıma açtı.

Göl çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Aydoğdu, krater gölünün yolunun açılmasıyla bölgedeki çalışmaları sonlandırdıklarını belirterek, bu yıl Bitlis'te 350 köy ve 393 mezrada 15 bin 444 kilometrede karla mücadele çalışması yürüttüklerini aktardı.

Merkez ve ilçelerinde 2 bin 341 kilometre köy yolu bulunduğunu anlatan Aydoğdu, buradaki çalışmaları 10 ekip, 90 personel ve 70 iş makinesiyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Karla mücadelede 5 milyon lira ödenek harcandığına işaret eden Aydoğdu, şunları belirtti:

"Bundan sonra da karla mücadele programları için gerekli tedbirleri gözden geçirdik. Kış boyunca 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Bitlis'in en yüksek yerlerinden biri olan Nemrut Dağı eteklerinde karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlara daha iyi hizmet etmek ve yayla turizminin önünü açmak için çalışıyoruz."

Etiketler: Nemrut Dağı, kar
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