5 kente buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Bölgenin yüksek kesimlerinde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililer tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA