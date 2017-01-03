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5 kente buzlanma ve don uyarısı

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ile Şanlıurfa'da buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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5 kente buzlanma ve don uyarısı

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ile Şanlıurfa'da buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde geceden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının, bölgenin yüksek kesimleri, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçeleri, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu illerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli davranması gerekiyor. 

Etiketler: buzlanma ve don uyarısı, güneydoğu, Diyarbakır, şırnak, Siirt, şanlıurfa
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