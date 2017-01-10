  • 10 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.781
    EURO 4.004
  • BIST 77327.27
    ALTIN 143.838
Buradasınız : » » 5 kent için don uyarısı

5 kent için don uyarısı

Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don bekleniyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
5 kent için don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ile don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Minimum sıcaklıklarda 1-3 derecelik düşüş, maksimum sıcaklıklarda ise önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın Adıyaman'da kuzey, Elazığ'da doğudan orta, diğer illerde ise değişik yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Bunların yanı sıra sis ve pus nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Öte yandan, Malatya'da kar yağışı nedeniyle 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kuluncak'ta 13, Pütürge'de 13, Hekimhan'da 13, Arapgir'de 10, Akçadağ'da 9, Darende'de 7, Battalgazi'de 5, Doğanyol'da 4, Arguvan'da 3, Doğanşehir'de 3, Kale'de 3 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için 31 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor. AA

Etiketler: buzlanma uyarısı, don uyarısı, malatya, Adıyaman, Elazığ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER