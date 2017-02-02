5 ile buzlanma ve don uyarısı

Malatya'da kar nedeniyle 102 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Darende ilçesinde 14, Hekimhan'da 15, Akçadağ ve Doğanşehir'de 12, Arapgir, Arguvan ile Yeşilyurt'ta 7, Battalgazi, Doğanyol'da 6, Kuluncak'ta 5, Kale ve Pütürge'de 4, Yazıhan'da ise 3 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede, bin 338 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekibin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği bölgede, rüzgarların kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis ile pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.