  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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5 ilde uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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5 ilde uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Drone ile havadan görüntülenen operasyonda, 240 polis ve 4 narkotik dedektör köpek görev yaparken, operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polisler de destek verdi.

Etiketler: izmir, uyuşturucu, gözaltı
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