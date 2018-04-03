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Buradasınız : » » 5 ilde "usulsüz sağlık raporu" operasyonu: 31 gözaltı

5 ilde "usulsüz sağlık raporu" operasyonu: 31 gözaltı

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları iddia edilen suç örgütüne operasyonda, 31 kişi gözaltına alındı.

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5 ilde &quot;usulsüz sağlık raporu&quot; operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu alınmasını sağladıkları öne sürülen organize suç örgütü elemanlarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy'de 48 adres ile Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, 13 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları; bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasına imkan verdikleri, kamuyu zarara uğrattıkları iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: rapor, operasyon, gözaltı, usulsüz sağlık raporu
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