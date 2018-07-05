  • 05 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.637
    EURO 5.425
  • BIST 98549.74
    ALTIN 186.491
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 5 ilde Uşak merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

5 ilde Uşak merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Uşak merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan FETÖ şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
5 ilde Uşak merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten FETÖ soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerdeki aramada bulunan bazı belgelere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, FETÖ ile iltisaklı iş yerlerinde çalıştıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edildi.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER