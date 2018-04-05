5 ilde lüks otomobil vurgununa operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından İstanbul merkezli Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Muğla illerinde operasyon başlattı.

23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin, üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks aracı, sahte belge düzenleyerek gümrükten giriş yapmış gibi gösterip sahte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) raporları düzenlediği ve bu araçlara tescil işlemi yaptırdığı ifade ediliyor. Bu araçları satın almak için, bankalardan kredi çekerek ortadan kayboldukları belirtiliyor.

Kaynak: DHA